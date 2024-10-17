Секс больше не приносит радость: что делать

Секс больше не приносит радость: что делать
Фото: www.unsplash.com
Сексуальное выгорание знакомо многим парам

Когда страсть в отношениях начинает угасать, это не повод для тревоги, а возможность сделать отношения еще крепче. Существуют несколько простых, но эффективных способов вернуть огонь в вашу жизнь.

Первое, с чего стоит начать, – это открытое обсуждение темы секса с партнером. Часто недопонимание и застенчивость мешают парам говорить о своих желаниях. Открытый диалог помогает лучше понять друг друга и может раскрыть новые грани близости.

Второй способ – внести в отношения элемент новизны. Это может быть что угодно: от спонтанных романтических свиданий до экспериментов в спальне. Изменение привычной обстановки и внесение чего-то нового – отличный способ разбудить страсть.

Третий шаг – полюбить свое тело. Уверенность в себе и своем теле – ключ к тому, чтобы чувствовать себя комфортно в интимных отношениях, отмечает женский журнал "Клео.ру". Работайте над самооценкой и принимайте себя такими, какие вы есть.

Четвертый способ – ролевые игры. Они могут стать отличным способом добавить в отношения элемент фантазии и игры. Это позволяет партнерам расслабиться и посмотреть на друг друга с новой стороны.

И, наконец, не забывайте уделять время друг другу. Занятость и рутина могут убить романтику, поэтому важно находить моменты для двоих, даже если это всего лишь вечер вдвоем без отвлекающих факторов.

К слову, ранее были названы главные страхи женщин в сексе.

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник
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