Работу стикеровщиком назвали самой доходной для пенсионеров

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Аналитики определили самую высокодоходную трудовую занятость для лиц пенсионного возраста в нашей стране. По итогам анализа, который провели специалисты портала "Авито Работа", лидером стала профессия складского работника-стикеровщика.
Средний уровень зарплатных предложений в этой сфере составляет 125 тысяч рублей ежемесячно. Эта должность оказалась наиболее привлекательной для людей старшего возраста благодаря высокому уровню оплаты и востребованности на рынке труда.
На втором месте среди самых прибыльных профессий для людей в возрасте оказалась работа риелтора. В этой сфере работодатели готовы предложить в среднем 124,2 тысяч рублей в месяц. Однако доходы таких работников варьируются в зависимости от процента, который они получают с проведенных сделок. Чем больше сделок, тем выше заработок.
Таким образом, сфера услуг и продаж продолжает предоставлять возможности для пожилых россиян получать достойный доход, особенно в условиях роста спроса на специалистов в этих областях.
К слову, ранее россиянам в возрасте рассказали, как можно быстро повысить иммунитет.
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