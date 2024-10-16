Работу стикеровщиком назвали самой доходной для пенсионеров

Пожилые люди могут отлично зарабатывать

Аналитики определили самую высокодоходную трудовую занятость для лиц пенсионного возраста в нашей стране. По итогам анализа, который провели специалисты портала "Авито Работа", лидером стала профессия складского работника-стикеровщика.



Средний уровень зарплатных предложений в этой сфере составляет 125 тысяч рублей ежемесячно. Эта должность оказалась наиболее привлекательной для людей старшего возраста благодаря высокому уровню оплаты и востребованности на рынке труда.

На втором месте среди самых прибыльных профессий для людей в возрасте оказалась работа риелтора. В этой сфере работодатели готовы предложить в среднем 124,2 тысяч рублей в месяц. Однако доходы таких работников варьируются в зависимости от процента, который они получают с проведенных сделок. Чем больше сделок, тем выше заработок.

Таким образом, сфера услуг и продаж продолжает предоставлять возможности для пожилых россиян получать достойный доход, особенно в условиях роста спроса на специалистов в этих областях.

К слову, ранее россиянам в возрасте рассказали, как можно быстро повысить иммунитет.