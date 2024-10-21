Разоблачительница измен пожаловалась на сложности в работе

Выполнять "должностные обязанности" не так уж приятно

Оливия Дин, профессиональная разоблачительница неверности мужчин, поделилась в недавнем интервью своими переживаниями о том, каково разрушать чужие отношения. По ее словам, несмотря на то, что работа приносит стабильный доход, сам процесс зачастую вызывает грусть.



К ней обращаются девушки, которые подозревают своих партнеров в готовности прыгнуть в чужую постель, и просят провести тест на верность.

Оливия действует через социальные сети: она флиртует с мужчинами, отправляет им томные голосовые сообщения и даже интимные фотографии. По ее словам, мужчины нередко поддаются на провокации, и в результате разоблачительница передает результаты своим клиенткам. Стоимость ее услуг начинается от 50 фунтов стерлингов, что составляет около шести тысяч рублей.

В итоге около 80 процентов мужчин не проходят этот тест, что подтверждает подозрения их партнерш. Несмотря на востребованность работы, девушка признается, что ей не всегда легко. Она говорит, что разрушать чужие отношения морально тяжело, и с каждым новым случаем ей все сложнее сохранять эмоциональное равновесие. Тем не менее, она продолжает свою деятельность, полагая, что помогает женщинам раскрывать правду и принимать важные решения в своей жизни.

К слову, ранее стало известно, почему мужчины перестают жить интимной жизнью.