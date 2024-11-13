Как правильно есть устрицы: законы этикета

С изысканным блюдом легко попасть в неловкую ситуацию

Правильное употребление устриц – это не только наслаждение изысканным вкусом, но и соблюдение определенных правил этикета. Знание этих тонкостей позволяет продемонстрировать хорошее воспитание и умение вести себя за столом.

Перед тем как приступить к устрицам, обязательно воспользуйтесь лимоном. Слегка сдавите его дольку над устрицей, чтобы капли сока попали на мякоть – это не только улучшит вкус, но и поможет убедиться, что устрица свежая, поскольку живая устрица слегка сожмется от кислоты. Также можно добавить немного соуса миньонет – классическое дополнение на основе уксуса и лука-шалота, которое подчеркивает естественный вкус морепродукта, отмечает женский журнал "Клео.ру".

Для еды используйте небольшую вилку, которая обычно подается с блюдом. Слегка подденьте мякоть, чтобы отделить ее от раковины, а затем поднесите раковину ко рту и аккуратно выпейте устрицу вместе с морской водой, которая находится внутри. При этом важно не издавать звуков и не наклонять голову назад – движение должно быть элегантным и естественным.

Устрицы подают на мелкой тарелке с льдом, и принято есть их в порядке, начиная с самой большой. Не забывайте, что нельзя запивать устрицы сразу после употребления – вкус лучше всего раскрывается с легкими глотками сухого белого вина или шампанского между устрицами.

К слову, ранее были названы пять простых способов избавиться от стресса.