ДНР подписала соглашение с РЭУ им. Плеханова

ДНР подписала соглашение с РЭУ им. Плеханова
Фото: скриншот из видео
Денис Пушилин и ректор университета Иван Лобанов договорились организовать совместное научное исследование промышленного потенциала ДНР

Донецкая Народная Республика подписала соглашение о сотрудничестве с Российским экономическим университетом имени Плеханова. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем ТГ-канале. 

На встрече, которая прошла 22 ноября Денис Пушилин и ректор университета Иван Лобанов договорились организовать совместное научное исследование промышленного потенциала ДНР, а также создать экспертные сообщества с учетом различных направлений экономики. 

"С руководством Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова сотрудничаем уже давно. Этот российский вуз уже не первый год тесно работает с Донецким национальным университетом экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского. За время сотрудничества наши вузы-партнеры достигли весомых результатов", – подчеркнул Пушилин. 

По словам главы ДНР, жители республики уже успешно прошли обучение по таким направлениям, как: цифровая трансформация экономики предприятий и организаций, управление персоналом, обеспечение экономической безопасности государства и бизнеса.

Экономика региона перестраивается с учетом современных реалий, поэтому специалисты востребованы по всем направлениям и готовить их необходимо уже сейчас, подчеркнул Пушилин. 

Источник: Телеграм-канал Дениса Пушилина ✓ Надежный источник

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