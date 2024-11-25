Эксперт рассказал о разнообразии форматов торговли продуктами питания в Москве

Жители столицы отдают предпочтение отечественным производителям продуктов

Покупатели в Москве имеют возможность выбора не только самых разнообразных продовольственных товаров, но и формата покупки. На это обратил внимание председатель правления Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий.

По его словам, столица сейчас является привлекательным рынком сбыта для поставщиков различной продукции, причем при покупке продуктов питания москвичи отдают предпочтение российским маркам. Поэтому сейчас на столичных прилавках 90% продовольственных товаров – отечественного производства.

"Это важный поворотный момент в повышении осведомленности потребителей: москвичи массово осознали, что почти все качественные продукты могут быть изготовлены в России и не требуют поставок из-за рубежа",

– приводит "Вечерняя Москва" слова Недзвецкого.

При этом жители Москвы могут выбрать удобный для себя формат пополнения холодильника: кто-то посещает в выходной крупный торговый комплекс, закупаясь на неделю вперед, кто-то предпочитает ежедневно заходить в магазин у дома, а кому-то удобнее заказывать продукты по интернету с доставкой на дом.

Эксперты отмечают рост доли онлайн-торговли продуктами питания. Ведь такой способ открывает для потребителей доступ к большему ассортименту товаров.

Ранее в Общественной палате Москвы отметили, что на столичных прилавках представлено огромное разнообразие продуктов на любой вкус и кошелек.