В Москве доступны качественные продукты питания на любой вкус и кошелек – эксперт

В Москве доступны качественные продукты питания на любой вкус и кошелек – эксперт
Фото: Новосильцев Артур/ АГН Москва
Большинство продуктов на столичных прилавках - отечественного производства

У москвичей сегодня нет проблем с выбором продуктов питания. В столичных магазинах представлен хороший выбор качественной продукции на любой вкус и кошелек. На это обратила внимание руководитель общественной приемной Общественной палаты столицы Инесса Пученкова.

"Заходя в магазин, человек может найти все, что захочет: от обычной картошки до рыбных деликатесов. Ассортимент на полках очень разнообразный – у каждой позиции будет несколько видов. К примеру, если говорить о помидорах, это будут сливовидные, на ветке, азербайджанские, бычье сердце. Шоколад можно найти с самыми разными вкусами. Выбор мяса также поражает разнообразием – от наборов для варки супа из индейки до премиальных стейков",

– отметила Инесса Пученкова.

В комментарии АГН "Москва" она рассказала, что большинство продуктов, которые продаются сейчас в магазинах, произведены в России.

При этом торговые сети предлагают покупателям продукты в разных ценовых сегментах, формируя как экономичные, так и премиальные линейки. Поэтому москвичи могут пополнять холодильник, ориентируясь на свой бюджет. Главное, что все продукты будут качественными. Эксперт напомнила также о том, что многие ритейлеры запускают скидочные и льготные программы, которые помогают меньше тратить на еду. 

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
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