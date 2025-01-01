Свежесть и прилив энергии: как правильно проветривать квартиру зимой

Свежесть и прилив энергии: как правильно проветривать квартиру зимой
Фото: www.unsplash.com
Важно регулярно обновлять дома воздух

Зимой свежий воздух в квартире особенно важен для поддержания здоровья и хорошего настроения. Несмотря на холод за окном, проветривание очень необходимо, так как помогает избавиться от застоявшегося воздуха, уменьшить влажность и предотвратить появление плесени. Главное – делать это правильно, чтобы сохранить тепло и не перегружать систему отопления.

Рекомендуется проветривать помещение регулярно, но короткими интервалами. Откройте окна на 5-10 минут несколько раз в день. Это позволит свежему воздуху быстро проникнуть в комнату, но без охлаждения стен и мебели. Такой подход особенно удобен в по-настоящему холодные дни.

Стоит избегать проветривания через приоткрытую на длительное время форточку. Это приводит к медленному охлаждению комнаты, в то время как эффективность воздухообмена остается низкой. Лучше полностью открыть окна и создать сквозняк, если позволяет планировка.

Кроме того, проветривание важно совмещать с увлажнением воздуха, так как зимний воздух обычно сухой. Используйте увлажнитель или поставьте небольшую емкость с водой рядом с радиатором. Правильное проветривание делает воздух чище, помогает лучше спать и заряжает энергией.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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