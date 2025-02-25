Диетолог назвала безопасное для здоровья количество блинов за один прием

В период Масленицы не стоит забывать о здоровье

Переедание всегда плохо сказывается на организме, а во время Масленицы склонность есть больше обычного встречается довольно часто. Ситуацию усугубляет то, что основным приемом пищи становятся блины. Диетолог Марьяна Джутова рассказала, сколько можно съесть их за раз, чтобы не навредить здоровью.

По ее словам, многое зависит от особенностей организма, но средняя норма – две или три штуки за один прием пищи. Переедание может привести к развитию изжоги, тяжести, а также проблемам с пищеварением.

"Чтобы организму было легче переваривать блины, лучше пить травяной чай, компот или воду", – говорит специалист.

Она отметила, что блины являются калорийным блюдом из-за своей рецептуры. В совокупности они представляют большой удар по организму быстрыми углеводами и жирами, а крахмал, содержащийся в муке, может провоцировать проблемы с ЖКТ.

Напомним, в этом году Масленицу отмечают с 24 февраля по 2 марта.