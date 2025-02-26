Ученые назвали лекарства, усугубляющие симптомы деменции

Названы лекарства, усугубляющие симптомы деменции
Фото: freepik.com
Эти средства часто назначают людям с когнитивными нарушениями

Побочные эффекты некоторых препаратов могут вызывать ускорение развития деменции. Ученые из Каролинского института заметили такую взаимосвязь с лекарством от депрессии, которое часто назначают людям с когнитивными нарушениями.

В частности проблемы коснулись Флуоксетина и Сертралина, которые действует по принципу селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. В течение нескольких лет ученые наблюдали за пациентами, которые принимают препарат, обнаружив, что вместе с этим у них ухудшались память и внимание. Такие симптомы были замечены у людей с уже диагностированной депрессией.

При этом СИОЗС Эсциталопрам был связан с самым быстрым снижением когнитивных функций. Антидепрессанты другой группы действовали на организм более щадяще.

Благодаря новым данным врачи смогут более эффективно подбирать терапию пациентам с когнитивными нарушениями, а также улучшить тактику лечения в будущем.

Источник: Газета.ру

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