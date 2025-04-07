Невролог Чудинская рассказала, как улучшить работу мозга

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Невролог Галина Чудинская рассказала, как сохранить ясность ума и хорошую память на долгие годы. Опытный эксперт обратила особое внимание на то, что мозг можно развивать в любом возрасте – благодаря нейропластичности он способен образовывать новые связи.
Самое простое и эффективное – это регулярная физическая активность. Особенно полезны аэробные и интервальные тренировки: они улучшают кровоток и стимулируют рост нервных клеток.
Питание тоже играет важную роль. Врач советует придерживаться средиземноморской диеты с большим количеством рыбы, овощей и полезных жиров. Полезна куркума – она защищает мозг.
Важно также тренировать мышление: учить языки, осваивать новые навыки. И не забывать про сон – 7–8 часов в сутки, ложиться и вставать желательно в одно и то же время.
Стресс нужно держать под контролем. Медитация, дыхательные упражнения и просто тишина помогают снизить уровень кортизола – гормона, который вредит памяти.
Даже мелочи вроде прогулки, перекуса орехами или короткой паузы на отдых могут со временем заметно улучшить работу мозга.
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