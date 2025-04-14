Британец отказался от алкоголя на 365 дней и резко похудел

Мужчина исключил одну вредную привычку и резко похудел
Фото: www.unsplash.com
продолжениеРазрушают желудок: названы пять вредных продуктов
Его примеру стоит последовать

31-летний Кэм Джонс из Британии решил полностью отказаться от спиртных напитков на один год и был поражен тем, как сильно это повлияло на его жизнь. Вместо привычных горячительных он начал пить обычную газировку, и уже через несколько недель заметил, что стал чувствовать себя гораздо лучше.

Одним из первых положительных изменений стало возвращение нормального сна. Раньше бессонница была постоянной проблемой, но теперь он легко засыпает и просыпается рано утром, полон сил и готов к тренировкам. Это дало парню мощный толчок к самосовершенствованию – не только физически, но и морально.

Он похудел, стал собраннее, у него улучшилось настроение. Британец признался, что перестал чувствовать тревогу, стал более уверенным в себе и научился контролировать эмоции. Вместе с улучшением здоровья пришла и финансовая стабильность – расходы сократились, а энергии стало больше для работы и развития.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник

"Секретные протоколы": в Киеве раскрыли реальные планы миротворцев на Украину

Незалежная в серьезной опасности

Составляют карты и ведут подготовку: раскрыт план Франции против России

Париж оказался в числе наиболее антироссийски настроенных государств

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей