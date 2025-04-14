Доктор Садыков перечислил пять продуктов, которые разрушают желудок

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Многие уверены, что вред для желудка приносят только фастфуд и газировка. Но, как отмечает известный медик Рустем Садыков, серьезный урон могут нанести и вполне привычные продукты – просто их воздействие не сразу заметно.
Первым в списке оказался свежий дрожжевой хлеб. Горячая выпечка вызывает процессы брожения, из-за чего появляются тяжесть, вздутие и ощущение дискомфорта. Следом идут копчености и всевозможные консервы. Избыток соли, ароматизаторов и химдобавок со временем раздражает слизистую и даже может спровоцировать аллергоподобную реакцию.
Не менее коварны кислые ягоды и фрукты: цитрусы, клюква, ананасы и томаты. Они легко вызывают изжогу и воспаление. Также стоит быть осторожнее с острым – чеснок, перец и хрен вредят желудку при частом употреблении.
А особенно опасны алкоголь и кофе, если пить их натощак – они резко повышают кислотность. Чтобы избежать проблем, медик советует не перегружать желудок раздражающими продуктами.
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