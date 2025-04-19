Эксперт Лялина рассказала о риске появления камней в почках из-за свеклы

Привычный продукт может привести к серьезным проблемам со здоровьем

Свекла считается полезным продуктом – в ней много витаминов, минералов и антиоксидантов. Но, как выяснилось, не всем она подходит. Известный российский ученый Ирина Лялина объяснила, что в некоторых случаях красный овощ может даже навредить.

По ее словам, если есть этот продукт в меру, для большинства людей он безопасен. Но если переборщить, могут начаться проблемы с пищеварением – вздутие, тяжесть или дискомфорт. Особенно осторожными стоит быть людям с диабетом или тем, у кого есть риск образования камней в почках.

Эксперт подчеркнула, что переедание свеклы может не только спровоцировать образование камней, но и усугубить уже имеющиеся проблемы.