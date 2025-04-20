Врач Гузман объяснила вред и пользу пальмового масла

Врач объяснила, почему нельзя отказываться от пальмового масла
Картинка: сгенерировано ИИ
Продукт нужно употреблять с умом

Нутрициолог Екатерина Гузман рассказала, почему не стоит полностью исключать пальмовое масло из рациона. Оно часто используется в кондитерских изделиях, молочных продуктах, снеках и полуфабрикатах.

Почему вредно

В этом продукте много насыщенных жиров. Они повышают уровень "плохого" холестерина и могут увеличить риск болезней сердца и сосудов. При переработке в нем появляются глицидиловые эфиры – вещества, которые считаются канцерогенами. Хотя сейчас их количество минимально благодаря современным технологиям.

Есть и польза

В составе этого масла присутствуют витамины A и E. Оно устойчиво к высоким температурам, поэтому подходит для жарки. Поэтому полностью избегать этот продукт не нужно. Главное – умеренность и внимание к составу. Лучше выбирать продукты, где пальмовое масло указано прямо, а не скрыто под другими названиями.

Источник: Newsinfo.ru ✓ Надежный источник

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