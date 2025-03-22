Легендарный парусник "Крузенштерн" отправился в благотворительный рейс

Легендарный парусник "Крузенштерн" отправился в благотворительный рейс
Фото: пресс-служба фонда "Линия жизни"
Он посвящен 80-летию Великой Победы

18 марта легендарный четырехмачтовый парусник "Крузенштерн" отправился в первый рейс навигации 2025 года с курсантами учебных заведений Росрыболовства на борту. Учебный рейс, посвященный 80-летию Великой Победы, получил статус благотворительного – на борт барка была принята "Бутылочная почта" с пожеланиями тяжелобольных детей, подопечных фонда "Линия жизни", и выставка детских рисунков с акцией "Добрые руки людей планеты Земля: добро возвращается". 

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей "Линия Жизни" при поддержке Рослыболовства и Калининградского государственного технического университета (КГТУ) отправил на борту учебного рейса барка "Крузенштерн" выставку детских рисунков, подготовленных воспитанниками МАУ ДО "Детская художественная школа" г. Калининграда, а также – "Бутылочную почту" с рисунками-пожеланиями тяжелобольных детей.

Выставка будет демонстрироваться гостям барка "Крузенштерн" по маршруту его следования по акваториям Балтийского и Северного морей с выходом в Атлантический и Индийский океаны с заходом в порты Королевства Марокко, Южно-Африканской республики и Республики Маврикий.

Гости парусника смогут принять участие в Международной благотворительной акции "Добрые руки людей планеты Земля: добро возвращается" – оставить отпечатки своих ладоней на красочном панно в знак объединяющей идеи спасения тяжелобольных детей и Великой Победы.

Фото: пресс-служба фонда &#34;Линия жизни&#34;

По возвращению в порт Калининграда курсантами и наставником парусника "Крузенштерн" будет представлен отчетный видеоролик об отправленной в открытое море "Бутылочной почте".

Фонд "Линия Жизни" проведет благотворительный вечер, на котором будет проведен аукцион детских рисунков, побывавшей в мореплавании выставки и панно с отпечатками ладоней гостей барка "Крузенштерн", представителей международных делегаций и дипломатических миссий. Все вырученные средства будут направлены на приобретение высокотехнологичного оборудования для нужд российских детских больниц.

Цель благотворительного проекта "Добрые руки людей планеты Земля: добро возвращается": зарядить положительными эмоциями подопечных фонда "Линия Жизни", которые так необходимы им на пути к полноценной здоровой жизни, провести объединяющую акцию с отпечатками ладоней в честь Великой Победы и помочь как можно большему количеству тяжелобольных детей. Для команды барка данные мероприятия станут частью просветительской работы о благотворительности и приобщению к добрым делам.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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