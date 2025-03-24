Дмитрий Пучков встретился с молодыми жителями Подмосковья

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Блогер и публицист Дмитрий Пучков встретился с молодежью Подмосковья в рамках третьего сезона проекта "Мы будущее. Сила смыслов", организованного министерством информации и молодежной политики Московской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
На встрече, прошедшей в Доме правительства Подмосковья, присутствовали школьники, студенты, волонтеры и активисты молодежных движений. Министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе заявила, что цель проекта – создание диалога между молодежью и лидерами общественного мнения.
"Хочу передать привет от нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва. Мы с командой делаем этот проект с 2023 года. Всегда стараемся, чтобы вам было интересно, полезно, понятно", – сказала Екатерина Швелидзе.
Дмитрий Пучков рассказал о своем профессиональном пути, ответил на вопросы аудитории о карьере, образовании, геополитике и культурных тенденциях. Он отметил важность самообразования и посоветовал молодым людям выбирать сферу деятельности, ориентируясь не только на интерес, но и на финансовые перспективы.
"Смотрите вокруг себя, слушайте себя, что интересно именно вам. Прекрасно заниматься любимым делом, но стоит не забывать о финансовой составляющей. Потому что, чем старше ты становишься, тем больше ответственности у тебя появляется", – подчеркнул Дмитрий Пучков.
Проект "Мы будущее. Сила смыслов" реализуется с 2023 года в соответствии с задачами национального проекта "Молодежь и дети".
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