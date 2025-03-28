Гейтс заявил, что в течение десяти лет ИИ заменит людей многих профессий

Грядут глобальные перемены

Миллиардер и сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс готовится к глобальным переменам во всем мире, он четко обозначил сроки, когда нейросети смогут заменить человека.

Бизнесмен высказал весьма смелое предположение: по его мнению, уже в ближайшие десять лет искусственный интеллект может полностью заменить людей в ряде профессий.

Именитый предприниматель уверен, что уже в обозримом будущем учителя и врачи станут не столь востребованными, поскольку нейросети смогут взять на себя их функции.

При этом бизнесмен считает, что благодаря такому развитию событий медицинские и образовательные услуги станут более доступными и почти бесплатными, особенно в странах с ограниченными ресурсами. По его мнению, человек перестанет быть необходимым для выполнения многих привычных задач.

Миллиардер уверен: мы вступаем в эпоху, которую он называет "временем свободного интеллекта". Она ознаменует собой резкий рывок в технологическом развитии, где искусственный интеллект станет неотъемлемой частью всех сфер жизни – от диагностики и лечения болезней до обучения и защиты окружающей среды.

При этом Гейтс признает: стремительное развитие ИИ вызывает тревогу у многих экспертов. Технологии прогрессируют настолько быстро, что их потенциал пока сложно оценить и контролировать. Однако он настроен позитивно и считает, что главное – использовать возможности искусственного интеллекта во благо человечества.

К слову, ранее Илон Маск сделал пугающее предсказание – изобретатель уверен, что в какой-то момент Земля станет непригодна для жизни.