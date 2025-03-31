"Тотальный диктант" пройдет на площадке Департамента градостроительной политики

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Ежегодная просветительская акция "Тотальный диктант" на этот раз пройдет на корпоративной площадке Департамента градостроительной политики "Пространство". Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
"Впервые “Пространство” станет одной из площадок для общественного проекта “Тотальный диктант”, который проводится ежегодно с 2004 года. Каждый год уникальный текст для диктанта пишет известный писатель. В этом году текст подготовила Марина Москвина – российская писательница, сценаристка, журналист, теле– и радиоведущая. Читать его будет Татьяна Шитова – актриса театра, кино и озвучивания, официальный голос в русском дубляже мировых звезд кино, самый известный голос виртуального помощника в России", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Мероприятие пройдет 5 апреля. В Москве акция стартует в 14:00 по адресу: 2-я Брестская улица, дом 6. Регистрация доступна на официальном сайте проекта, участие в нем бесплатно.
Основная цель "Тотального диктанта" – подчеркнуть важность грамотности для каждого человека, показать, что изучение русского языка может быть увлекательным и полезным, а также объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски.
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