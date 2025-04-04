Летние веранды принесут кафе и ресторанам Москвы увеличение посещаемости

Летние веранды принесут кафе и ресторанам Москвы увеличение посещаемости
Фото: Новосильцев Артур/ АГН Москва
Прогнозируемый рост – до плюс 20%

Упрощенный порядок организации летних веранд в Москве поможет кафе и ресторанам привлечь клиентов и увеличить трафик примерно на 20%. К такому мнению склоняются сами владельцы точек питания.

С этого года предприниматели могут устанавливать на улице столики со стульями без получения предварительного разрешения от городских властей – достаточно подать уведомление через портал mos.ru. Речь, конечно, не о стационарных конструкциях с подиумами, навесами и ограждениями, а о простых уличных зонах рядом с кафе. Впрочем, закрепить над столиком небольшой зонт от солнца и украсить зону кашпо с цветами владельцам таких точек никто не запрещает.

Предприниматели, владеющие кафе и ресторанами в столице, с воодушевлением восприняли новые правила. Некоторые уже выставили стулья на улице, чтобы посетители могли выпить кофе, наслаждаясь первым весенним солнцем. По оценке экспертов, нововведение позволит увеличить посещаемость до 20%.

"Прохожие будут видеть, что раз есть веранда, значит, есть и кофейня, в которую можно зайти",

– указывает на плюсы уличных столиков предпринимательница Наталья Табачкова из Зеленограда.

Многие посетители в жаркие летние дни не хотят сидеть в помещении с кондиционером, а предпочитают места на открытом воздухе. Теперь к наступлению осенне-зимнего периода они уже могут стать постоянными клиентами.

"Люди приходят, заказывают напитки, привыкают и потом все равно приходят в эту точку, потому что повышается уровень доверия",

– поясняет владелец сети кофеен Сергей Ершов.

Кроме того, для многих хозяев небольших заведений это отличный способ без больших вложений попробовать новый формат работы.

Источник: КП ✓ Надежный источник

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