Волонтеры из Дубны улучшили наземный дрон для СВО

Волонтеры из Дубны улучшили наземный дрон для СВО
Фото: администрация Дубны

Поисково-спасательный отряд "Дубна" разработал роботизированную телегу для нужд спецоперации, превосходящую существующие аналоги по характеристикам.

Как сообщили в администрации городского округа, устройство с гусеничным ходом развивает скорость до 15 км/ч, имеет грузоподъемность 200 кг и радиус управления 2 км.

Особенностью разработки стала усовершенствованная подвеска, обеспечивающая плавность хода на сложном рельефе.

"На фронте используются похожие тележки, но у них есть ряд минусов. Мы пока вели работу, непрерывно общались с бойцами. И вот родился первый прототип",

– пояснил участник проекта "Телега", волонтер ВПСО "Дубна" Андрей Шемчук.

Устройство может использоваться для доставки грузов, эвакуации раненых, разминирования и штурмовых операций. Первый экземпляр на следующей неделе будет отправлен в отряд "Ирбис", где служит уроженец Дубны.

Разработка велась при поддержке местных предприятий и администрации округа.

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