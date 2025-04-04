Волонтеры из Дубны улучшили наземный дрон для СВО

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Поисково-спасательный отряд "Дубна" разработал роботизированную телегу для нужд спецоперации, превосходящую существующие аналоги по характеристикам.
Как сообщили в администрации городского округа, устройство с гусеничным ходом развивает скорость до 15 км/ч, имеет грузоподъемность 200 кг и радиус управления 2 км.
Особенностью разработки стала усовершенствованная подвеска, обеспечивающая плавность хода на сложном рельефе.
"На фронте используются похожие тележки, но у них есть ряд минусов. Мы пока вели работу, непрерывно общались с бойцами. И вот родился первый прототип",
– пояснил участник проекта "Телега", волонтер ВПСО "Дубна" Андрей Шемчук.
Устройство может использоваться для доставки грузов, эвакуации раненых, разминирования и штурмовых операций. Первый экземпляр на следующей неделе будет отправлен в отряд "Ирбис", где служит уроженец Дубны.
Разработка велась при поддержке местных предприятий и администрации округа.
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