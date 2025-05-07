Собянин: Отражена атака летевшего к Москве БПЛА

На месте падения обломков работают оперативные службы

Российские силы ПВО отразили очередную попытку атаки Москвы с помощью беспилотника. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал он в своем Telegram.

Ранее жители Московской и Калужской областей сообщали о звуках срабатывания систем ПВО. В аэропортах Калуга и Жуковский объявляли план "Ковер" и задержали рейсы на вылет и на прилет.

По данным Минобороны, за последние сутки с помощью ПВО удалось сбить более 524 дрона по всей России. Накануне Сергей Собянин сообщал о нескольких попытках противника нанести удары по Москве.