Врач предупредила об опасности сыров с плесенью

Продукт способен приводить к развитию опасного заболевания

Плесень может появиться у любого сыра, только в отличие от благородных сортов, обычная несет большую опасность для печени и может приводить к отравлению. Однако бывают ситуации, когда продукт с белой или голубой плесенью может приводить к негативным последствиям, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, если в организме человека отмечается повышенный грибковый рост, то такие продукты могут усугубить ситуацию. Все дело в том, что грибок в сыре вступит во взаимодействие с патогеном.

Также специалист напомнила, что сыр с белой плесенью портится быстро, в результате там могут появиться вредные бактерии, например листерии.

"В таком случае патогены начинают активно развиваться, что может привести к листериозу", – указала Соломатина.

Эта болезнь может провоцировать поражение центральной нервной системы, лимфатических узлов и печени. Степень развития патологии зависит от того, сколько бактерий попало в организм вместе с продуктом.