Где на самом деле нужно хранить специи и соусы на кухне

Где на самом деле нужно хранить специи и соусы на кухне
Картинка: сгенерировано ИИ
Многие размещают их на дверце холодильника, это неправильно

На дверце холодильника часто можно увидеть целую коллекцию бутылочек и баночек со специями или соусами. Но такое место для хранения не самое удачное: температура здесь постоянно скачет, а банки рискуют разбиться из-за резких хлопков дверцы.

Гораздо практичнее использовать для хранения боковую сторону кухонного шкафа – это пространство обычно простаивает без дела. Достаточно прикрепить туда магнитную ленту, и на ней будут отлично держаться металлические баночки, куда удобно пересыпать все ароматные добавки.

Можно сделать и кармашки из плотной ткани с магнитами – в них прекрасно помещаются небольшие флаконы с соусами, пакетики с дрожжами или желатином, а также баночки с медом. Главное, не перегружать конструкцию, чтобы ничего не упало.

Магнитные крючки – ещё одно решение: на них вешают ложки, венчики, ножницы или даже доску для заметок. Все оказывается под рукой, защищено от света и резких перепадов температуры.

Такой способ хранения помогает освободить место в холодильнике для скоропортящихся продуктов: молока, сока, сыров. К тому же, при необходимости, все магнитные держатели легко переставить или перенести, если захочется что-то поменять на кухне.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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