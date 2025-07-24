Как отмыть даже самую грязную духовку без химии

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Даже самая грязная духовка может снова засиять, и для этого не нужны химические средства. Все, что потребуется, уже есть на кухне: немного соды, вода и капелька терпения.
Сначала подготовьте духовой шкаф – уберите от туда все, все предметы вымойте отдельно. Затем налейте воду в жаропрочную емкость и поставьте ее на дно шкафа.
Закройте дверцу и включите максимальную температуру. Через полчаса образуется густой пар, который размягчит весь застарелый жир и нагар.
Выключите духовку и дождитесь, когда она остынет настолько, чтобы можно было безопасно работать. Осторожно достаньте емкость с водой и приготовьте густую пасту из соды и небольшого количества воды.
Нанесите эту пасту на внутренние стенки, особенно на самые загрязненные места. Оставьте средство на ночь, оно будет работать, пока вы спите.
Утром все, что останется сделать – это протереть духовку влажной тряпкой. Вся грязь уйдет легко, а после ополаскивания и вытирания насухо шкаф будет как новый.
Такой метод рекомендован сторонниками безопасной и экологичной уборки. Исследования подтверждают: сода действительно справляется с жиром не хуже специализированных средств.
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