Зачем хитрые хозяйки стирают шторы вместе с носками

Зачем хитрые хозяйки стирают шторы вместе с носками
Фото: www.unsplash.com
Полезный лайфхак точно пригодится в быту

Некоторые хозяйки нашли простой, но гениальный способ облегчить стирку штор. Оказывается, старая пара носков может существенно упростить жизнь, если использовать ее с умом.

Многие сталкиваются с неприятной ситуацией: после стирки штор крючки теряются в барабане или путаются, и приходится долго возиться, чтобы вернуть их на место. Однако опытные хозяйки придумали, как избежать этой головной боли.

Секрет не в том, чтобы снимать крючки перед стиркой. Вместо этого край шторы аккуратно заворачивают в носок. Ткань носка удерживает фурнитуру внутри, не давая ей выпадать или стучать по стенкам барабана. Это не только защищает машину от повреждений, но и сохраняет сами крючки.

После стирки все просто: носок снимается, шторы вывешиваются на карниз – и все готово. Если ткань тонкая, ее можно развесить влажной: под собственной тяжестью она расправится, и гладить ничего не придется.

Такой подход позволяет сэкономить время и усилия. Шторы становятся ровными и гладкими без утюга, а сам процесс уходит из разряда утомительных дел.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

