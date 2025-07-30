На Мытищинской хорде разместили наклейки для предотвращения столкновения птиц

На Мытищинской хорде разместили наклейки для предотвращения столкновения птиц
Фото: Минтранс Подмосковья
Визуальные маркеры не создают дополнительного шума и не требуют электропитания

Около 15 тыс. специальных наклеек с силуэтами хищных птиц размещают на шумозащитных экранах вдоль Мытищинской хорды в Московской области для предотвращения столкновений птиц с прозрачными конструкциями, сообщили в региональном Минтрансе.

По словам главы ведомства Марата Сибатулина, проект реализуется на всем протяжении 16-километровой трассы. Работы начались с участка у Осташковского шоссе, в них задействовано более 15 специалистов.

"Решение принято после поступивших сигналов от местных жителей и направлено на предотвращение столкновений птиц с прозрачными конструкциями шумозащитных экранов", – объяснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Как пояснили в компании-операторе "Транстолл", применение наклеек стало оптимальным решением после оценки различных вариантов совместно с экологами. В отличие от акустических и световых систем, визуальные маркеры не создают дополнительного шума и не требуют электропитания.

Наклейки изготовлены из устойчивых к осадкам и ультрафиолету материалов и размещаются с учетом конструктивных особенностей экранов.

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