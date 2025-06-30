Губернатор Подмосковья: доступная среда должна быть повсюду

Губернатор Подмосковья: доступная среда должна быть повсюду
Фото: пресс-служба правительства Подмосковья

Создание безбарьерной среды в Подмосковье должно стать нормой – не исключением, заявил губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с членами правительства и главами округов. Он подчеркнул, что удобство и доступность городской инфраструктуры важно не только для людей с ограниченными возможностями здоровья, но и для пожилых, родителей с колясками, велосипедистов и детей.

"Мы видим потребность – и от ветеранов СВО, и от обычных жителей. Это запрос на уважение, комфорт, возможность свободного передвижения. Доступная среда начинается с тротуара у дома и заканчивается кнопкой на лифте или удобной навигацией в больнице", – прокомментировал губернатор Подмосковья.

В регионе живет порядка 11 тыс. инвалидов-колясочников, 145 тыс. родителей с колясками, 258 тыс. пожилых людей старше 80 лет, а также почти миллион человек, регулярно использующих велосипеды и самокаты. Для них – пандусы, пониженные бордюры, лифты, широкие дверные проемы и безбарьерные общественные пространства – не просто удобство, а необходимость.

По данным регионального Минсоцразвития, с каждым ветераном СВО, имеющим инвалидность, специалисты лично прошли по его маршрутам. Замечания учтены — уже адаптировано более 60 объектов, еще около сотни – в работе.

По словам зампреда регионального правительства – министра здравоохранения Максима Забелина, все новые больницы и поликлиники строятся с учетом потребностей маломобильных граждан: лифты, пандусы, зонирование кабинетов. Только за три года обновлены 49 объектов, в том числе – поликлиники в Дмитрове и Жуковском.

Во дворах – акцент на пониженные бордюры и обновленные пандусы. С 2022 года благоустроено 3,5 тыс. пешеходных коммуникаций, в 2024-м планируется еще свыше 1,1 тыс. В общественных пространствах действует единый стандарт из 12 критериев доступности.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин отметил, что в этом году в регионе построят 162 км тротуаров, удобных для маломобильных граждан, и адаптируют еще 21 км существующих. Более 1 тыс. светофоров уже оснащены кнопками вызова, 300 – звуковыми сигналами. Также 90% автобусов "Мострансавто" приспособлены для инвалидов.

Обновление коснулось и железнодорожной инфраструктуры – с 2013 года в Подмосковье модернизировано 381 поезд. Вся работа по обеспечению жителей региона доступной средой ведется в соответствии с задачами нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

"Это вопрос уважения к каждому. Нет "особенных" — есть люди с разными потребностями. Поэтому мы и формируем среду, где удобно всем: ребенку на самокате, пенсионеру с тростью, ветерану с протезом, маме с коляской. Это и есть настоящее качество жизни",

– резюмировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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