Воробьев вручил награды медицинских работникам Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил медицинских работников региона с профессиональным праздником и поблагодарил их за самоотверженный труд, сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Хочу поблагодарить всех медработников, наших дорогих медсестер, участковых терапевтов, врачей общей практики, коллективы, которые за вами стоят – вы делаете очень важную работу. Каждый человек мечтает жить долго и счастливо, а здоровье во многом и является источником счастья", – сказал губернатор Московской области.

Воробьев также отметил, что в регионе реализуются масштабные проекты в сфере здравоохранения – строительство новых медцентров, внедрение технологий ИИ, повышение квалификации специалистов.

Отмечается, что на торжественном мероприятии губернатор региона вручил государственные и областные награды, подчеркнув важность вклада врачей, медсестёр и младшего персонала в сохранение здоровья жителей.

В системе здравоохранения Подмосковья трудятся более 107 тыс. человек, из них 26 тыс. – врачи, около 47 тыс. – представители среднего медперсонала. В соответствии с задачами национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" для медиков Московской области разработан широкий комплекс региональных мер поддержки.

Почётные звания и награды были вручены лучшим представителям профессии, включая кардиолога Светлану Рогозину, руководителя ТЦМК Игоря Макарова, главврача Ступинской больницы Ольгу Гребневу и других.

Отдельно губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил медиков, участвующих в оказании помощи на новых территориях и в зоне спецоперации.