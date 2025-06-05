Андрей Воробьев объявил о скором открытии новых поликлиник в Подмосковье

Всего в текущем году планируется ввести около 20 медицинских объектов

В Московской области завершается строительство четырех новых поликлиник, еще три медицинских учреждения откроются до конца года, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Строительство объектов соответствует задачам нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". В текущем году планируется ввести около 20 медицинских объектов, из них семь — это поликлиники.

"В прошлом году мы построили 10 новых объектов, включая долгожданную поликлинику в Лобне. План на этот год – порядка 20, в том числе – 7 поликлиник. В январе первых пациентов уже приняла поликлиника на 450 посещений в смену в Хотькове. Везде стараемся привлекать лучших медиков, создавать им все условия для работы – компетентные врачи в Подмосковье всегда очень востребованы", – прокомментировал Андрей Воробьев.

По данным правительства Подмосковья, в ближайшее время пациентов начнут принимать новые учреждения в Котельниках, Лосино-Петровском, микрорайоне Сапроново Ленинского округа, а также в селе Ромашково Одинцовского округа.

Также отмечается, что полностью завершены работы и получены разрешения на ввод в Котельниках и Лосино-Петровском.

Кроме того, до конца этого года в Московской области планируется открыть еще три медучреждения – детскую поликлинику в Пушкинском округе, а также комплексные поликлиники в Люберцах и Ногинске.