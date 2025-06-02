Воробьев: в Подмосковье до конца года благоустроят 134 территории, включая парки, лесопарки и набережные

Воробьев: в Подмосковье до конца года благоустроят 134 территории, включая парки, лесопарки и набережные
Фото: правительство Подмосковья
Среди объектов – Наташинский парк в Люберцах, парк Толстого в Химках, городской парк в Красногорске и многие другие

В Московской области в 2025 году планируют благоустроить 134 общественные территории, включая 15 парков, 10 лесопарков, 11 набережных и десятки скверов и пешеходных зон. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с правительством и главами округов.

"Мы инвестируем значительные средства в благоустройство – от тротуаров до больших лесных массивов. Наша задача — не просто навести порядок, а наполнить территории жизнью: услугами, спортом, культурой. Все это имеет принципиальное значение. Ключевой показатель – это посещаемость", – заявил Воробьев.

Среди объектов – Наташинский парк в Люберцах, парк Толстого в Химках, городской парк в Красногорске, лесопарк "Банный лес" в Красноармейске, Кучинский лесопарк в Балашихе, набережные в Коломне, Чехове, Лосино-Петровском и других округах. Работы завершат к ноябрю.

Как отметил зампред правительства – министр благоустройства Михаил Хайкин, особое внимание уделяется созданию инфраструктуры в лесопарках: пешеходным и велодорожкам, детским и спортивным зонам. Также планируется модернизация 735 детских площадок, из которых 123 будут установлены с нуля.

Для обслуживания парков привлечены 1,7 тыс. сотрудников и 500 единиц техники. Территории готовят к лету: вырублены аварийные деревья, подстрижены газоны, проведена акарицидная обработка. Второй этап — с 20 июня по 8 июля.

Контроль за состоянием парков в 10 округах ведется с помощью камер с искусственным интеллектом в системе "Безопасный регион".

Развивается инфраструктура и сфера услуг: работают 114 пунктов проката (+14 к прошлому году), 225 кафе и ресторанов (+15), 774 точки питания (+48). В числе новшеств – роботизированные кафе, сап и лодочные станции, новые площадки для футбола, волейбола и скейтбординга. До сентября откроют 4 новых скейтпарка, а в Красногорске — станцию пляжного волейбола.

В течение лета в парках Подмосковья запланировано более 12 тыс. мероприятий, в том числе фестивали, концерты, соревнования по брейк-дансу, цифровому спорту и шахматам. В День защиты детей в 92 парках прошел фестиваль "Город профессий".

Напомним, что благоустройство общественных территорий в Подмосковье соответствует задачам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

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