Подмосковье готовится праздновать 80-ю годовщину Победы

С 1 по 9 мая в регионе запланировано свыше 6 тыс. мероприятий

Московская область начала активную подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Губернатор региона Андрей Воробьев обсудил организацию мероприятий с правительством региона и главами городских округов.

"Вы знаете, что к нам в страну приезжают дорогие, уважаемые гости, что еще раз подчеркивает величие и роль наших предков – дедов, прадедов в Победе над фашизмом. Мы же со своей стороны в каждом городе Подмосковья должны организовать все, что касается этого важного праздника", – заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По данным пресс-службы правительства региона, с 1 по 9 мая в Подмосковье запланировано свыше 6 тыс. мероприятий. В частности, в парках пройдут более 300 событий, в домах культуры – более 3 тыс. концертов и спектаклей, в библиотеках – более 2,5 тыс. встреч и чтений, в музеях – свыше 120 выставок и акций, в театрах – около 260 представлений. Также состоится около 600 спортивных мероприятий. Центральными площадками празднования станут 139 парков в округах региона.

Также отмечается, что особое внимание в Подмосковье уделяет заботе о ветеранах и приведению в порядок памятников. В мероприятиях активно участвуют волонтеры, в том числе в рамках федеральной акции "Сад памяти", которая поддерживается нацпроектом "Экологическое благополучие".

Как рассказали в пресс-службе правительства Подмосковья, с 2009 по 2024 годы в регионе благоустроили 64 объекта Памяти. В 2025–2030 годах планируется благоустроить еще 35 территорий, прилегающих к памятникам.

Ранее в Московской области прошел патриотический слет кадетов, приуроченный к Дню Победы.