Программа «Герои Подмосковья» поможет бойцам СВО построить карьеру на гражданке

Заявки на участие в программе принимаются до 30 апреля

Региональная кадровая программа "Герои Подмосковья" даст участникам спецоперации возможность выбрать профессиональное направление и получить поддержку в трудоустройстве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным пресс-службы правительства Подмосковья, программа разработана по поручению президента РФ Владимира Путина. Она реализуется в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

В рамках запущенной в 2024 году программы "Время Героев" Воробьев, в частности, был наставником майора Кирилла Лосунчукова По завершении обучения Лосунчукова назначили заместителем главы регионального Мининвеста.

"В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие – построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции", – заявил Воробьев.

Чтобы реинтегрироваться в гражданскую жизнь, бойцам нужно получить необходимые знания, считает руководитель подмосковного филиала фонда "Защитники Отечества", депутат Одинцовского Совета депутатов, член Общественного совета региональной программы "Герои Подмосковья" Ольга Ермакова.

"И здесь важно, что программа дает не только знания, но и реальные карьерные возможности. Участников не просто обучают, им помогают выстроить траекторию развития", – сказала она.

Заявки на участие в программе принимаются до 30 апреля. Кандидаты должны иметь гражданство РФ и высшее образование. Обучение бесплатное и продлится с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года.

Ранее власти Московской области сообщили, что программа "Герои Подмосковья" поможет участникам СВО заняться государственным управлением и частными бизнесами.