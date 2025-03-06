Андрей Воробьев рассказал о планах газификации в Подмосковье в 2025 году

Андрей Воробьев рассказал о планах газификации в Подмосковье в 2025 году
Фото: правительство Подмосковья
До конца 2030 года планируется построить свыше 7 тысяч километров газопроводов

В более чем 130 населенных пунктах Подмосковья ведутся работы по строительству новых газопроводов в рамках президентской программы "Социальная газификация" и губернаторской программы "Новая газификация", реализуемых согласно задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

По плану, в этом году газ должен поступить в дома еще более чем 27 тысяч жителей области. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

С начала года по президентской программе уже подключили около 3 тысяч домовладений, для чего построили 12 км новых газопроводов. Всего в 2025 году планируется обеспечить газом более 18 тысяч домов и подключить свыше 9,1 тысячи строений в 70 садовых товариществах. В течение пяти лет газификация коснется 956 СНТ, что составляет около 64 тысяч домовладений.

"У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача – вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей",

– объяснил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Также отмечается, что для льготного подключения домов предусмотрены дополнительные меры поддержки, введенные в марте 2022 года для 12 категорий граждан – участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, героев и ветеранов СВО, многодетных семей и других.

По региональной программе "Новая газификация" в этом году в 70 населенных пунктах, где проживает 9,3 тысячи человек, "Мособлгаз" планирует провести 300 км новых газораспределительных сетей.  Для включения локации в программу необходимо, чтобы в населенном пункте было прописано не менее 30 человек, а капитальные затраты на одного проживающего не превышали 450 тысяч рублей.

При этом до конца 2030 года по губернаторской программе планируется построить свыше 7 тысяч километров газопроводов, что обеспечит газификацию 1415 населенных пунктов, где проживает более 422 тысяч человек. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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