Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил за запрет алкомаркетов во дворах жилых домов

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил за запрет алкомаркетов во дворах жилых домов
Фото: пресс-служба правительства Подмосковья
Также в области могут запретить продажу спиртного в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, с 23:00 до 08:00

Мособлдума 14 февраля рассмотрит законопроект о запрете продажи алкоголя в магазинах, вход в которые расположен со стороны двора многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе губернатор и правительства Подмосковья.

"Если дверь магазина выходит во двор – никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах МКД. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства", – объяснил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Кроме того, в Подмосковье предлагается запретить продажу спиртного в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, с 23:00 до 08:00. Ограничение не коснется ресторанов. В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября.

По данным правительства Подмосковья, за последние пять лет количество торговых точек с алкоголем в регионе выросло на 25. В прошлом году в Московской области было совершено 5 тыс. преступлений в состоянии алкогольного опьянения, также было зафиксировано более 1 тыс. случаев употребления спиртного детьми.

Ранее закон, ограничивающий продажу алкоголя, приняло Заксобрание Вологодской области.

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