Андрей Воробьев поздравил обучающихся Подмосковья с Днем студента

Андрей Воробьев поздравил обучающихся Подмосковья с Днем студента
Фото: Константин Семенец
Всего в Московской области обучаются более 203 тысяч студентов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил студентов региона с праздником. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной он встретился с учащимися МГИМО-МЕД – первого медицинского института при МГИМО, созданного в сентябре 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.

"Я поздравляю студентов Подмосковья с праздником, желаю им больших достижений. Пусть все мечты сбываются, знакомьтесь, влюбляйтесь, получайте знания, которые помогут вам в жизни. Огромное спасибо и преподавателям, дающим эти знания", – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор также поблагодарил доктора медицинских наук, академика РАН и ректора МГИМО-МЕД Марка Курцера за создание института. По словам Курцера, на базе кампуса в Одинцово студенты проходят теоретическое обучение, а практику – в клинических госпиталях "Лапино" и "Мичуринский" группы компаний "Мать и дитя", а также в ведущих медицинских учреждениях страны.

Сейчас в МГИМО-МЕД обучаются 90 студентов по специальности "Лечебное дело" и 51 ординатор по программам "Акушерство и гинекология", "Онкология", "Хирургия", "Терапия". В этом году откроется направление "Анестезиология и реаниматология". Курцер отметил, что на территории госпиталя "Лапино" планируется строительство нового учебного корпуса института, который позволит готовить десятки тысяч специалистов, востребованных в российских клиниках.

Всего в Московской области обучаются более 203 тысяч студентов в 66 вузах и 112 колледжах.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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