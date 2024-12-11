Воробьев: в 2025 году в Ленинском районе Подмосковья откроют 4 новые школы и 4 детсада

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность новой школы в микрорайоне Купелинка. Это учебное заведение станет частью СОШ №11, и его открытие поможет разгрузить старый корпус в деревне Сапроново, что соответствует задачам нацпроекта "Образование". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.

Отмечается, что школа на 1,1 тыс. мест (400 – начальная, 700 – средняя и старшая) будет включать учебные классы и лаборатории, два спортзала, актовый зал на 400 мест, большую библиотеку с медиатекой и ИТ-зоной, столовую и мастерские. Также на территории будет спортивное ядро с волейбольными, баскетбольными и футбольными площадками, беговыми дорожками. Строительство школы началось в марте 2023 года.

"Мы попробуем запустить школу после новогодних каникул. Вся инфраструктура готова, учителя подобраны. Оборудована большая современная библиотека. Здесь есть все и для лекций, и для публичных выступлений, и для обучения компьютерной грамоте", – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он также отметил, что педагогический состав из 58 учителей и около 1,4 тыс. учеников третьих, четвертых и шестых классов переедут из старого корпуса.

Помимо нового корпуса СОШ №11 в Купелинке, в 2025 году откроются одна школа в поселке Развилка, две школы в ЖК "Горки Парк" и "Пригород Лесное", а также детсады в ЖК "Восточное Бутово" (325 мест), ЖК "Эко Видное" (310 мест), ЖК "Южная Битца" (325 мест) и ЖК "Горки Парк" (350 мест).