Воробьев: в 2025 году в Ленинском районе Подмосковья откроют 4 новые школы и 4 детсада

Воробьев: в 2025 году в Ленинском районе Подмосковья откроют 4 новые школы и 4 детсада
Фото: Александра Степанова

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность новой школы в микрорайоне Купелинка. Это учебное заведение станет частью СОШ №11, и его открытие поможет разгрузить старый корпус в деревне Сапроново, что соответствует задачам нацпроекта "Образование". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.

Отмечается, что школа на 1,1 тыс. мест (400 – начальная, 700 – средняя и старшая) будет включать учебные классы и лаборатории, два спортзала, актовый зал на 400 мест, большую библиотеку с медиатекой и ИТ-зоной, столовую и мастерские. Также на территории будет спортивное ядро с волейбольными, баскетбольными и футбольными площадками, беговыми дорожками. Строительство школы началось в марте 2023 года.

"Мы попробуем запустить школу после новогодних каникул. Вся инфраструктура готова, учителя подобраны. Оборудована большая современная библиотека. Здесь есть все и для лекций, и для публичных выступлений, и для обучения компьютерной грамоте", – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он также отметил, что педагогический состав из 58 учителей и около 1,4 тыс. учеников третьих, четвертых и шестых классов переедут из старого корпуса.

Помимо нового корпуса СОШ №11 в Купелинке, в 2025 году откроются одна школа в поселке Развилка, две школы в ЖК "Горки Парк" и "Пригород Лесное", а также детсады в ЖК "Восточное Бутово" (325 мест), ЖК "Эко Видное" (310 мест), ЖК "Южная Битца" (325 мест) и ЖК "Горки Парк" (350 мест).

По теме

ВСУ ночью напали на Таганрог

Противник продолжает агрессивные действия

Одно решение России нанесло колоссальный удар по Европе

Европейцы пожаловались на несправедливую ситуацию на рынке авиаперевозок

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей