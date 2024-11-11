Воробьев: в Подмосковье почти 1000 детей-сирот обеспечат жильем в 2024 году

С начала года по специальным сертификатам было приобретено более 600 квартир

В этом году Московская область предоставит жилье 986 детям-сиротам, в том числе 814 жилищных сертификатов и 172 квартиры. Губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул, что с 2013 года уже выдано 8,5 тысяч квартир детям, оставшимся без попечения родителей. Московская область лидирует в России по предоставлению жилья детям-сиротам.

"С 2013-го мы выдали 8,5 тысяч квартир сиротам. В этом году жильем будут обеспечены 986 детей", – сказал Воробьев.

Московская область первой в стране снизила возрастной порог для получения жилищного сертификата с 23 до 18 лет, что позволяет молодежи быстрее получить свое жилье. Сертификат предоставляет возможность выбрать квартиру по личным предпочтениям, заключив прямой договор купли-продажи. Это значительно сокращает процесс приобретения жилья с 6–9 до 1,5–2 месяцев. С начала года по сертификатам уже приобретено 617 квартир, из которых 205 — с добавлением личных средств, а 39 человек выбрали жилье в других муниципалитетах.

Для детей-сирот в Подмосковье предусмотрен ряд мер поддержки, например, ежемесячные выплаты от 17 700 до 23 700 рублей, бесплатный проезд по Подмосковью и Москве, бесплатные путевки в оздоровительные лагеря.

При этом в регионе насчитывается 21 900 детей-сирот, 99% из которых воспитываются в приемных семьях. Подмосковье – один из лидеров в России по уровню семейного устройства.