Андрей Воробьев: подмосковный опыт оптимизации местного самоуправления предложат для внедрения в РФ

Единая система управления оптимизирует работу местных органов власти и позволяет сократить расходы

Подмосковный опыт перехода на одноуровневую систему муниципального управления учтут при принятии реформы местного самоуправления (МСУ) в России.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с председателем комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым поправки к законопроекту "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", который готовится ко второму чтению.

Воробьев отметил, что единая система управления в Московской области позволила оптимизировать работу местных органов власти и сократить расходы.

"Мы сегодня имели возможность вместе с коллегами, представителями муниципальных органов, обсудить все, что касается дальнейших изменений в 131-й закон <…> Нам крайне важно, чтобы и новая редакция 131-го закона позволяла нам эти партнерские отношения сохранить", – сказал он.

Московская и Калининградская области стали первыми регионами, где была реализована одноуровневая структура управления. Теперь планируется распространить эту модель на другие субъекты РФ.

Как пояснил Крашенинников, данная система направлена на упрощение управления и повышение прозрачности взаимодействия между муниципальной и региональной властью.

"Московская область – показательный пример. Здесь осуществляется упрощение и оптимизация структур управления для их более эффективной работы... Хотим обеспечить "пешую доступность власти" по всей стране, как это сделано в Подмосковье", – добавил он.

В рамках реформы законопроект предусматривает перераспределение полномочий между органами власти. Часть обязанностей останется на муниципальном уровне, некоторые будут переданы регионам в случае неэффективности местного управления.