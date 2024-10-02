Воробьев подвел итоги стажировки участников программы "Время героев" в правительстве Подмосковья

Глава региона провел встречу с героями, прошедшими стажировку

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил результаты стажировки участников программы "Время героев" с майором Кириллом Лосунчуковым и подполковником Владимиром Горохом, которые завершили обучение в подмосковных ведомствах.

"Каждый из вас сделал многое по ту сторону фронта, теперь есть возможность потрудиться здесь. Нам важно обеспечить России Победу по всем направлениям", – сказал участникам программы губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Отмечается, что Кирилл Лосунчуков, награжденный тремя орденами Мужества, прошел стажировку в Министерстве инвестиций, промышленности и нуки Московской области, где участвовал в проектах, направленных на привлечение инвесторов в регион.

Кроме того, Владимир Горох, награжденный Орденом Мужества, стажировался в Министерстве информации и молодежной политики и участвовал в разработке рекомендаций по работе с молодежью.

Напомним, что "Время героев" – это специальная программа для участников спецоперации. Президент России Владимир Путин предложил эту инициативу в рамках своего послания Федеральному собранию.

Программа реализуется Президентской академией на базе Мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске, где участники проходят обучение современным методам управления.