Андрей Воробьев посетил бойцов в госпитале под Солнечногорском

Андрей Воробьев посетил бойцов в госпитале под Солнечногорском
Фото: Александра Степанова
В госпитале функционируют 28 лечебно-диагностических отделений

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил бойцов, проходящих лечение в филиале №2 "1586 Военного клинического госпиталя" в Тимонове, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

"Я здесь для того, чтобы сказать слова благодарности и кадровым военнослужащим, и добровольцам. Хотел также спросить, чем можем еще помочь. С командирами мы регулярно встречаемся, все запросы стараемся удовлетворять. А в основном это дроны – FPV и “мавики”, а также транспортные средства – мотоциклы, “буханки”", – отметил Андрей Воробьев.

Медучреждение, рассчитанное на 300 коек, принимает ветеранов и участников СВО со всей страны. Во время визита губернатор Подмосковья пообщался с бойцами.

Один из пациентов, Александр из Лобни, рассказал, что сейчас восстанавливается после пятого ранения. Другой, Роман из Ленинского округа, отметил поддержку команды губернатора Подмосковья в помощи семьям участников СВО и положительные изменения в дорожной инфраструктуре региона.

В госпитале функционируют 28 лечебно-диагностических отделений, где применяются современные технологии: лапароскопия, артроскопия, ангиохирургия, лазеротерапия и другие. Военные и гражданские врачи госпиталя участвуют в медицинском обеспечении в зоне СВО.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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