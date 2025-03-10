Андрей Воробьев: уборку дорог в Подмосковье завершат к 1 мая

Особое внимание в этом году в регионе уделят федеральным трассам

Московская область планирует завершить уборку дорожной сети после зимы к 1 мая, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с правительством региона и главами муниципалитетов.

"В апреле и область, и муниципалитеты должны быть готовы приступить к текущему и капитальному ремонту дорог. У нас большая программа на этот год – почти 1 500 км, из них 659 км – муниципальная сеть", – отметил Андрей Воробьев.

Протяженность федеральных, региональных и муниципальных дорог в Подмосковье превышает 45 тыс. км. При этом особое внимание в этом году в регионе уделят федеральным трассам – их в Московской области 23 общей протяженностью 2,8 тыс. км.

В рамках весенней уборки обновят 16 тыс. остановок, приведут в порядок 5 тыс. тротуаров, 12 тыс. ограждений, 490 тыс. дорожных знаков и обследуют 4 тыс. мостов, путепроводов и пешеходных переходов. В Подмосковье также увеличили объем ямочного ремонта – за первые два месяца устранено почти 200 тыс. ям, что в 5,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

С 1 апреля начнется ремонт дорог. В 2025 году в области планируется обновить 1,5 тыс. км дорог, из них 659 км – муниципальные. Основные работы пройдут в Коломне, Дмитровском, Раменском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Истринском округах.

С середины апреля дорожные службы приступят к нанесению разметки. До 1 мая работы завершат на центральных магистралях и пешеходных переходах в городах, до 9 мая – у мемориалов воинской славы, до 1 сентября – у школ, до 1 октября – на остальных участках. Эти работы соответствуют задачам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт уборке территорий региона после зимы.