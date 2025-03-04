В Подмосковье стартует образовательная программа для бойцов СВО

В Подмосковье стартует образовательная программа для бойцов СВО
Фото: Евгений Пронин
Она является региональным продолжением федерального проекта "Время героев"

В Московской области запускается образовательная программа "Герои Подмосковья", направленная на подготовку кадров из числа участников СВО для работы в органах власти и государственных компаниях. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Программа является региональным продолжением федерального проекта "Время героев" и реализуется в соответствии с задачами нацпроекта "Кадры". Ее разработка ведется совместно с ВШГУ РАНХиГС.

"По поручению президента мы запустили программу, которая поможет бойцам, проявившим мужество, реализовать себя в мирной жизни. Они смогут получить новые компетенции, продвинуться по карьерной лестнице, построить бизнес или заняться общественной деятельностью", – заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Годовое обучение пройдет в очно-заочном формате. За каждым участником закрепят наставника из числа членов подмосковного правительства.

Подать заявку могут демобилизованные военнослужащие с высшим образованием и управленческим опытом. Участвующие в боевых действиях смогут зачислиться в резерв для последующего обучения.

Кандидатов будет отбирать Общественный совет. В него вошли Герой России Сергей Лысюк, военный журналист Александр Сладков, руководитель фонда "Защитники Отечества" в Московской области Ольга Ермакова и другие.

Выпускники программы пройдут стажировку в правительстве региона и органах местного самоуправления с возможностью дальнейшего трудоустройства. Подать заявку можно до 30 апреля.

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