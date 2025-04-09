Воробьёв рассказал о масштабных планах благоустройства в Подмосковье

Воробьёв рассказал о масштабных планах благоустройства в Подмосковье
Фото: Минблагоустройства Подмосковья

В Московской области в 2025 году планируют благоустроить порядка 150 общественных пространств, включая парки, скверы и набережные. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв в интервью изданию "Ведомости".

"Всего благоустроим порядка 150 объектов. Прежде всего, 14 парков и 12 лесопарков, в том числе "Дубрава" в Подольске (Климовске), "Новая Трехгорка" в Одинцове, Кучинский лесопарк в Балашихе, лесопарк "Соколка" в Истре. Стараемся не только их облагородить, но и обеспечить современные сервисы для жителей, активности для ребятишек",

– отметил Андрей Воробьев.

По его словам, к развитию инфраструктуры активно привлекается подмосковный бизнес. В парках появятся аттракционы, фудтраки, пункты проката и торговли. Кроме того, летом на обновленных площадках планируется провести более 14 тысяч культурных и спортивных мероприятий.

По данным пресс-службы правительства региона, Московская область уже седьмой год подряд входит в тройку регионов-лидеров по индексу качества городской среды, составляемому Минстроем РФ.

Губернатор Подмосковья также подчеркнул, что заметный вклад в этот результат внесли победы региона в президентском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды – в числе лауреатов оказались 46 муниципалитетов, из которых 37 уже реализовали свои инициативы. Конкурс проводится в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее состоялась встреча губернатора Московской области Андрея Воробьева и президента России Владимира Путина, на которой обсуждалось развитие региона.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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