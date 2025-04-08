Воробьев доложил Путину о модернизации теплоэнергетического комплекса Подмосковья

Объем инвестиций в проект составляет около 290 млрд рублей на пять лет

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече в Кремле с Президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о масштабной программе модернизации систем электроснабжения и теплоснабжения в регионе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Подмосковья.

"Мы предусмотрели на ближайшие четыре года масштабную программу по электроснабжению совместно с "Россетями", Минэнерго и мэрией Москвы. Мы обращались к Вам с этой инициативой, так как в Подмосковье постоянно фиксируются пиковые нагрузки – развиваются индустриальные парки, растет потребление. Необходима серьезная энергообеспеченность", – доложил губернатор Подмосковья.

По словам Воробьева, объем инвестиций в проект составляет около 290 млрд рублей на пять лет.

Кроме того, Воробьев отметил, что энергетическая инфраструктура играет ключевую роль в обеспечении устойчивого экономического роста региона.

"Для прорывного развития экономики необходимо надежное тепло– и электроснабжение. Это понимают и жители, и бизнес. Поэтому модернизация энергетического комплекса – одна из приоритетных задач", — подчеркнул Воробьев.

Ранее губернатор Московской области также доложил президенту России Владимиру Путину о развитии транспортной инфраструктуры в регионе.