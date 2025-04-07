Половина жилфонда Подмосковья перейдет на электронные голосования к 2026 году

Также в Подмосковье планируют внедрить цифровой паспорт готовности к осенне-зимнему периоду

До конца 2025 года в Московской области не менее половины общего собраний собственников в многоквартирных домах будут проводиться в электронном формате, сообщил губернатор Андрей Воробьев на совещании с правительством региона.

К проекту уже подключены 1 339 МКД, голосования проходят еще в 1 615. Перечень домов для пилота был сформирован с учетом жалоб на УК и запросов на их смену. Это соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных".

"Сейчас наша задача познакомить жителей с удобным механизмом голосования. Мы договорились, что в этом году не менее половины собраний будем проводить в цифре", – заявил Андрей Воробьев.

По данным пресс-службы правительства региона, наиболее активно переходят на цифровой формат Ступино, Павлово-Посадский, Орехово-Зуевский округа, Шатура, Кашира, Восход, Шаховская, Бронницы.

В правительстве региона подчеркнули, что уведомления о проведении собраний приходят через Госуслуги, электронную почту, размещаются в чатах, на стендах и в Telegram-каналах УК.

Также в Подмосковье планируют внедрение цифрового паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. Документ будет формироваться и подписываться в электронном виде с привязкой к актуальным данным о состоянии домов.

Ранее губернатор Подмосковья сообщил, что до конца 2025 года в регионе капитально отремонтируют порядка 4,4 тысяч многоквартирных домов.