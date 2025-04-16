Воробьёв предложил масштабировать подмосковный опыт подключения объектов к инженерным сетям

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании президиума Госсовета, посвященном развитию инфраструктуры, представил президенту РФ Владимиру Путину инициативу по упрощению подключения объектов строительства к инженерным сетям. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Подмосковья.
По словам Воробьева, реализация проектов – будь то жилые дома или промышленные объекты – требует обеспечения шести базовых ресурсов: воды, канализации, газа, электричества, связи и дорог. При этом прохождение согласований с разными ведомствами зачастую занимает до года.
"Мы в Московской области особенно это почувствовали, когда по поручению президента начали масштабную программу социальной газификации. Чтобы проложить газопровод, нужно пройти от 8 до 10 согласований с разными организациями",
– отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Для решения проблемы в регионе создали цифровой сервис "ВсеСети" на портале Госуслуг Подмосковья. Благодаря ему согласования проходят онлайн и параллельно, что позволяет сократить сроки подключения до двух недель.
Губернатор Подмосковья предложил запустить пилотный проект на федеральном уровне и пригласить к участию крупные ресурсоснабжающие организации, с последующим внесением изменений в законодательство.
Еще одной инициативой, озвученной Воробьевым, стало предложение закрепить на федеральном уровне понятие общей долевой собственности на инфраструктуру в индивидуальной жилой застройке и садоводческих товариществах.
"Тогда жители смогут официально пользоваться шлагбаумом, дорогами, площадками и понимать, за что они платят. Сейчас в этой сфере много неясностей",
– пояснил Воробьев.
Он также добавил, что в Подмосковье насчитывается около 2,5 млн домов в ИЖС и СНТ – это крупнейший показатель по стране, и число таких объектов продолжает расти.
Ранее сообщалось, что Путин и Воробьев дали старт новому производству пищевой упаковки в подмосковном Чехове.
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