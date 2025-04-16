Воробьёв предложил масштабировать подмосковный опыт подключения объектов к инженерным сетям

Воробьёв предложил масштабировать подмосковный опыт подключения объектов к инженерным сетям
Фото: правительство Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании президиума Госсовета, посвященном развитию инфраструктуры, представил президенту РФ Владимиру Путину инициативу по упрощению подключения объектов строительства к инженерным сетям. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Подмосковья.

По словам Воробьева, реализация проектов – будь то жилые дома или промышленные объекты – требует обеспечения шести базовых ресурсов: воды, канализации, газа, электричества, связи и дорог. При этом прохождение согласований с разными ведомствами зачастую занимает до года.

"Мы в Московской области особенно это почувствовали, когда по поручению президента начали масштабную программу социальной газификации. Чтобы проложить газопровод, нужно пройти от 8 до 10 согласований с разными организациями",

– отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Для решения проблемы в регионе создали цифровой сервис "ВсеСети" на портале Госуслуг Подмосковья. Благодаря ему согласования проходят онлайн и параллельно, что позволяет сократить сроки подключения до двух недель.

Губернатор Подмосковья предложил запустить пилотный проект на федеральном уровне и пригласить к участию крупные ресурсоснабжающие организации, с последующим внесением изменений в законодательство.

Еще одной инициативой, озвученной Воробьевым, стало предложение закрепить на федеральном уровне понятие общей долевой собственности на инфраструктуру в индивидуальной жилой застройке и садоводческих товариществах.

"Тогда жители смогут официально пользоваться шлагбаумом, дорогами, площадками и понимать, за что они платят. Сейчас в этой сфере много неясностей",

– пояснил Воробьев.

Он также добавил, что в Подмосковье насчитывается около 2,5 млн домов в ИЖС и СНТ – это крупнейший показатель по стране, и число таких объектов продолжает расти.

Ранее сообщалось, что Путин и Воробьев дали старт новому производству пищевой упаковки в подмосковном Чехове.

По теме

Договорняка не будет: стало известно, почему СВО не завершится в 2025 году

В России хотят штурмовать еще несколько украинских регионов

Сын Трампа выступил с заявлением после встречи Путина с Уиткоффом

Политик обозначил свою позицию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей