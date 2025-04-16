Воробьёв предложил масштабировать подмосковный опыт подключения объектов к инженерным сетям

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании президиума Госсовета, посвященном развитию инфраструктуры, представил президенту РФ Владимиру Путину инициативу по упрощению подключения объектов строительства к инженерным сетям. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Подмосковья.

По словам Воробьева, реализация проектов – будь то жилые дома или промышленные объекты – требует обеспечения шести базовых ресурсов: воды, канализации, газа, электричества, связи и дорог. При этом прохождение согласований с разными ведомствами зачастую занимает до года.

"Мы в Московской области особенно это почувствовали, когда по поручению президента начали масштабную программу социальной газификации. Чтобы проложить газопровод, нужно пройти от 8 до 10 согласований с разными организациями",

– отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Для решения проблемы в регионе создали цифровой сервис "ВсеСети" на портале Госуслуг Подмосковья. Благодаря ему согласования проходят онлайн и параллельно, что позволяет сократить сроки подключения до двух недель.

Губернатор Подмосковья предложил запустить пилотный проект на федеральном уровне и пригласить к участию крупные ресурсоснабжающие организации, с последующим внесением изменений в законодательство.

Еще одной инициативой, озвученной Воробьевым, стало предложение закрепить на федеральном уровне понятие общей долевой собственности на инфраструктуру в индивидуальной жилой застройке и садоводческих товариществах.

"Тогда жители смогут официально пользоваться шлагбаумом, дорогами, площадками и понимать, за что они платят. Сейчас в этой сфере много неясностей",

– пояснил Воробьев.

Он также добавил, что в Подмосковье насчитывается около 2,5 млн домов в ИЖС и СНТ – это крупнейший показатель по стране, и число таких объектов продолжает расти.

Ранее сообщалось, что Путин и Воробьев дали старт новому производству пищевой упаковки в подмосковном Чехове.