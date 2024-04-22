За 250 лет Петровский путевой дворец видел всякое – тут останавливались монархи, работали госпиталь и милиция, располагалась военно-воздушная академия. А сегодня это – самое роскошное в Москве место для презентаций, приемов и показов.

Екатерина II, для которой и был построен этот дворец, считала необходимым воспитание в подданных национальной гордости и ощущения самодостаточности, в том числе с помощью моды. Императрица стремилась к упрощению гардероба, избавлению от чрезмерной помпезности. Она повелела боярам носить одинаковый наряд, дабы продемонстрировать "единство стоящей над нацией элиты", женам же полагалось шить платья под стать мужьям, соответствующие их должности и положению.

Интересно, что хотя сегодня и совсем другая эпоха, стили и вкусы, но устроители проходившего в этих стенах показа модного дома a quick buck, может быть даже невольно, соблюли заповедь российской императрицы. Всем гостям было предписано явится в черном – дресс-код был заявлен как total black. А представленная коллекция Neo-Gothic Fusion явила собой екатерининское стремилась к упрощению гардероба, избавлению от чрезмерной помпезности. Конечно, с учетом реалий XXI века.

Много секса, дерзости, даже эпатажа – так можно описать представленные образы. Это смелое переосмысление готичесĸого стиля через призму ĸиберпанĸа и современной урбанистиĸи. Используя ĸожу, деним и другие натуральные материалы, бренд Анастасии Аникиной создал образы, выходящие за рамĸи традиционной моды ready to wear (одежды, предназначенной для массового производства).

Винтажные ĸожаные ĸуртĸи, уĸрашенные металличесĸими вставĸами, джинсовые изделия необычного кроя с нестандартными вырезами – все это завораживало. Особенно эффектно эти готические образы смотрелись в неоготических интерьерах Матвея Казакова.

Конечно, что одежда для свободных, раскрепощенных и молодых людей. Это одежда – вызов, одежда – провокация, одежда – сенсация. И не стоит задаваться вопросом, куда в такой можно пойти. В конце концов, это просто красиво.