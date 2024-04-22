От готики до кибербанка: в Москве представили дерзкую коллекцию одежды

От готики до кибербанка: в Москве представили дерзкую коллекцию одежды
Фото: furormedia.ru
За 250 лет Петровский путевой дворец видел всякое – тут останавливались монархи, работали госпиталь и милиция, располагалась военно-воздушная академия. А сегодня это – самое роскошное в Москве место для презентаций, приемов и показов.

Екатерина II, для которой и был построен этот дворец, считала необходимым воспитание в подданных национальной гордости и ощущения самодостаточности, в том числе с помощью моды. Императрица стремилась к упрощению гардероба, избавлению от чрезмерной помпезности. Она повелела боярам носить одинаковый наряд, дабы продемонстрировать "единство стоящей над нацией элиты", женам же полагалось шить платья под стать мужьям, соответствующие их должности и положению. 

Интересно, что хотя сегодня и совсем другая эпоха, стили и вкусы, но устроители проходившего в этих стенах показа модного дома a quick buck, может быть даже невольно, соблюли заповедь российской императрицы. Всем гостям было предписано явится в черном – дресс-код был заявлен как total black. А представленная коллекция Neo-Gothic Fusion явила собой екатерининское стремилась к упрощению гардероба, избавлению от чрезмерной помпезности. Конечно, с учетом реалий XXI века.

Фото: пресс-служба

Много секса, дерзости, даже эпатажа – так можно описать представленные образы. Это смелое переосмысление готичесĸого стиля через призму ĸиберпанĸа и современной урбанистиĸи. Используя ĸожу, деним и другие натуральные материалы, бренд Анастасии Аникиной создал образы, выходящие за рамĸи традиционной моды ready to wear (одежды, предназначенной для массового производства).

Фото: пресс-служба

Винтажные ĸожаные ĸуртĸи, уĸрашенные металличесĸими вставĸами, джинсовые изделия необычного кроя с нестандартными вырезами – все это завораживало. Особенно эффектно эти готические образы смотрелись в неоготических интерьерах Матвея Казакова. 

Фото: furormedia.ru

Конечно, что одежда для свободных, раскрепощенных и молодых людей. Это одежда – вызов, одежда – провокация, одежда – сенсация. И не стоит задаваться вопросом, куда в такой можно пойти. В конце концов, это просто красиво.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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