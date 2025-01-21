Владислав Кутузов: предприниматель, превративший хобби в международный бизнес.

Сегодня на деревянных досках, созданными предпринимателем Владиславом Кутузовым, подают блюда не только в самых популярных ресторанах нашей страны, но и в заведениях "номер один" по всему миру. Бизнесмен разработал идеальную концепцию продвижения своей компании, где одной из определяющих черт является положительный имидж, благоприятно влияющий на доверие и признание продукта на рынке.

Формирование положительного имиджа

Идея о создании собственного бизнеса пришла к Владиславу Кутузову в 2017 году. Тогда сотворение разделочных декоративных досок было его хобби: все началось с любительских и экспериментальных моделей в гараже. Но вскоре предприниматель понял – дело принесет успех и его требуется масштабировать. Опыт Владислава подсказал: правильно сформированный имидж привлекает положительно настроенную аудиторию, готовую приобретать товары. Поэтому, он нашел помещение площадью 20 "квадратов", и переоборудовал его в маленькую мастерскую. Но, для всех будущих заказчиков это было преподнесено, как современное производство с большим количеством станков и не одним работником. Далее талант и внутреннее чутье подсказывало Владиславу Кутузову, как на той или иной разделочной доске будут смотреться блюда.

Он вспоминает: "Первые мои изделия были достаточно простыми, мне хотелось сделать их более стильными уникальными, чтобы подача любого блюда смотрелась эффектнее. Таким образом, представляя как на досках будет выглядеть блюдо (шашлык, сырное ассорти с виноградом, пюре с колбасками, стейки с овощами, приготовленными на гриле, гамбургеры, пицца, мясная нарезка, суши, роллы, десерты, хачапури и т.д.), я начал их модернизировать. Все это мне безумно понравилось, и я "загорелся" мечтой, чтобы на моих изделиях подавались блюда в самых лучших ресторанах страны".

Помимо этого, предприниматель начал презентовать свои доски на крупных маркетах и маркетплейсах России. "Подобные мероприятия посещают многие рестораторы, шеф-повара, у которых имеется свое авторское видение и стиль, и именно здесь они могут подобрать для своего ресторана оригинальные изделия, делая подачу блюд в своем заведении уникальной, непохожей на другую" – говорит он.

Уникальный подход к выходу на международный рынок

Постепенно у Владислава росли заказы, появлялись новые партнеры, среди которых появился крупный международный ресторанный холдинг, основателем которого является известный ресторатор Александр Орлов. При сотрудничестве с Владиславом Кутузовым холдинг запустил 4 ресторана за границей: ОАЭ, Казахстан, Украина, Узбекистан. В России работа с холдингом идет на постоянной основе, где подача блюд происходит на деревянных досках Кутузова. Не останавливаясь на достигнутом, расширяясь и уже запуская цех площадью в 200 квадратных метров, Владислав открыл магазин на Ebay, а уже следом магазин на Eatsy – одной из наиболее известных торговых интернет-площадок, в списке зарубежных маркетплейсов с самой высокой посещаемостью. Затем изделия Кутузова появились на российских маркетплейсах.

Сам Владислав рассказывает: "Вскоре в партнерах у меня появляется новый крупный ресторанный холдинг, в который входят 15 ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани. При нашем совместном сотрудничестве холдингом были запущены банные комплексы площадью 4000м2. Они становятся самыми современными в стиле, дизайне и фокусом на еде и, следовательно, на подаче блюд. Далее у меня начинается сотрудничество с новым партнером, владеющими загородными комплексами в России".

Особенность сотрудничества

Особенностью сотрудничества с компанией Владислава Кутузова является всегда совместное создание дизайна досок под различные блюда, где прорабатывается не только форма, но и визуализация подачи на стол и забора со стола официантом, тем самым гость получает впечатление от оригинальности и, конечно, желание вернуться в заведение. Такой опыт помогает Кутузову быть первым в своем деле, ведь его цель – демонстрация профессионализма, взаимная благодарность и уважение с заказчиком.

Каков мастер – такой успех

Предприниматель Владислав Кутузов – пример того, как человек, полюбивший свое хобби может создать успешный бизнес, способный занять достойное место на международной арене. Его умения, нужные знания, внимание к деталям и стремление сделать продукцию уникальной, помогли добиться успеха.