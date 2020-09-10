Российский эксперт назвал главную ошибку Лукашенко
Если бы Лукашенко не отказался подписывать дорожные карты с Россией в декабре прошлого года, тем самым не дав хода белорусско-российской интеграции, то к президентским выборам 2020 он подошел бы с более серьезной поддержкой, считает член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
В первую очередь, Лукашенко уже в декабре смог бы начать предвыборную кампанию, выступив гарантом интеграции Белоруссии и России – это помогло бы ему получить очень много экономических бонусов в дополнение к тем, которые предоставляются Республике сейчас. Однако самая главная ошибка политика, по мнению Безпалько, заключается в другом.
"Самая главная ошибка Лукашенко в том, что он пошел на эти выборы. Ему нужно было уйти в отставку, как [экс-главе Казахстана Нурсултану] Назарбаеву, но остаться при этом в управленческой касте",
– приводит его слова издание "Украина.ру".
Безпалько полагает, что такое решение стало бы для белорусского президента самым рациональным, но, "поскольку у него комплекс переоценки своей личности", Лукашенко позволить такого себе не смог. Более того, он никогда не признается, что совершил подобную ошибку, приняв решение избираться на следующий срок.
После выборов президента Белоруссии 9 августа в стране начались массовые протесты. Люди требуют ухода Лукашенко с поста главы Республики. Сам лидер не намерен отдавать власть, заявляя, что сделает это "только через свой труп".
Сейчас Лукашенко готовится к новому диалогу с Россией. На следующей неделе лидер планирует приехать в Москву, чтобы, в том числе, поднять вопрос об интеграции. Как заявляет президент, в том формате, который был разработан ранее, она уже не возможна.
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